Neuntklässler der Mittelschule Hollenbach blicken in die Zukunft

18 Schülerinnen und Schüler haben dieses Jahr erfolgreich ihren Abschluss in Hollenbach gemacht. Für viele von ihnen ist das "Schulleben" damit aber noch nicht beendet.

Die Abschlussfeier der Neuntklässler viele Momente bot, um auf die nun endende Schulzeit zurückzublicken und Danke zu sagen. Doch der Blick war an diesem Abend mehr in die Zukunft der 18 Schülerinnen und Schüler gerichtet. "Macht, was ihr gern tut," gab ihnen der Inchenhofener Bürgermeister Anton Schoder mit auf den Weg. Dass das Glück im eigenen Kopf beginnen könne, gab Dekan Stefan Gast den Entlassschülern beim feierlichen Abschlussgottesdienst in der Hollenbacher Pfarrkirche, zu dem auch viele Eltern, Lehrer und Lehrerinnen gekommen waren, zu denken.

Zwölf Schülerinnen und Schüler besuchen weiterhin eine Schule

Hollenbachs Bürgermeister Xaver Ziegler blickte zurück auf die Einschulung der Schülerinnen und Schüler, die mit dem Beginn seiner Amtszeit zusammenfiel. Er dankte der ganzen Schulfamilie und den Pädagogen, die die Schüler "mit Herzblut" unterrichtet hätten. Auch der ebenfalls scheidende Schulleiter Peter Leischner, der im kommenden Schuljahr an die Kühbacher Schule wechselt, blickte zurück auf die letzten Schuljahre der Neuntklässler, die von häufigem Lehrerwechsel begleitet waren und den Schülerinnen und Schülern große Flexibilität abverlangten. Viel Beifall bekam die musikalische Einlage von Michael Huber am Akkordeon.

Die Schülersprecherin Rosalie Prasse und der Klassensprecher Julian Hoch sprachen ebenfalls vom Glück und dem Ziel, das ihre Mitschüler und Mitschülerinnen nun in den Blick nehmen sollten. Ihre Ziele verrieten die Absolventen, von denen 15 den qualifizierenden Abschluss erreicht hatten, den Gästen dann bei der anschließenden Zeugnisverleihung: Zwölf von ihnen besuchen weiterhin eine Schule, unter anderem die Vorbereitungsklasse in Friedberg, die Wirtschaftsschule in Pöttmes oder die Fachschule für Kinderpflege in Aichach, fünf Schüler beginnen eine Ausbildung.

Zuvor wurden noch die Schulbesten Elias Reichold (1,5), Sophia Gütl, Sofie Häusler und Michael Huber geehrt. (AZ)

