Damit keiner allein bleibt und jeder Spaß hat: FCI gründet neue Abteilung

Drei Frauen initiieren die Abteilung Dorfleben unter dem Dach des FC Igenhausen. Ihnen geht es vor allem um Gemeinschaft. Der Auftakt ist gelungen.

Der FC Igenhausen ( Hollenbach) hat eine neue, besondere Abteilung gegründet. Sie heißt FCI Dorfleben und dieser Name sagt bereits aus, worum es geht: Mit Aktionen und Angeboten will sie zum einen wieder neue Gemeinschaft ermöglichen. Den Verantwortlichen liegt zum anderen der Aufbau einer unkomplizierten dörflichen Nachbarschaftshilfe am Herzen. Die Abteilung ist schon gestartet.

Sie haben die neue Abteilung Dorfleben des FC Igenhausen initiiert (von links): Isabella Gottschalk, Christina Gottschalk und Jana Boros. Foto: Josef Thummerer

In der Jahreshauptversammlung Anfang des Jahres hatte der FCI die Gründung der Abteilung bekannt gegeben. FCI Dorfleben setzt sich bisher aus drei Frauen aus der Dorfgemeinschaft zusammen. Im Rücken haben sie den Vorstand des Vereins, allen voran Tobias Schweizer und Stephanie Kastner, und einen ehrenamtlichen Berater, der die Planungs- und Startphase begleitet. In der Jahreshauptversammlung stieß das Projekt auf großen Anklang. Auch Bürgermeister Xaver Ziegler sicherte unkomplizierte Unterstützung zu.

Mit einer Dorfrallye startet die neue Abteilung des FC Igenhausen

Jüngst erfolgte der offizielle Startschuss für die neue Abteilung mit einer Dorfrallye. Bei schönstem Wetter sammelten sich die Interessierten am Pfarrheim. Mit neuem Logo und dem Motto "Igenhausen in Bewegung" stellten sich die Initiatorinnen, Isabella Gottschalk, Christina Gottschalk und Jana Boros, vor. Dann startete die Dorfrallye. Nach einer Foto-Challenge zum Thema Gemeinschaft wurden die Teilnehmer anhand von Unterlagen durch das Dorf geleitet. Dabei mussten sie vielfältige Aufgaben lösen: vom ‚Angla Dama‘ am Weiher, wo magnetischer Müll aus dem Wasser gefischt wurde, über eine Schätzaufgabe zum Thema Salz – schließlich lag Igenhausen an der ehemaligen Salztransportstraße von Regensburg nach Augsburg – bis hin zu einer 160 Jahre alten Karte von Igenhausen, in der das heutige Feuerwehrhaus eingezeichnet werden sollte. Auch der Bürgermeister beteiligte sich eifrig mit seiner Familie.

Eine Aufgabe bei der Dorfrallye war es, Metall aus dem Igenhausener Weiher zu fischen. Foto: Josef Thummerer

Die Rallye endete am Sportheim, wo alle zu einer Bratwurstsemmel eingeladen wurden. Die bereits bestehende "Wir kochen-Gruppe" sorgte zusätzlich für reichlich Kuchen. Am Ziel ging es konkret um die Abteilung FCI Dorfleben. Auf Stellwänden und Tischen wurden die Dorfbewohner eingeladen, sich über Geplantes und Gesuchtes zu informieren und selbst Ideen und ihr Engagement einzubringen.

Die Dorfrallye machte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern großen Spaß. Foto: Josef Thummerer

Dabei stießen die bereits für dieses Jahr geplanten Aktionen auf großen Anklang, darunter ein Rama Dama, Sommerpicknick, Kindergottesdienste, Kerzen gestalten mit Kindern zum Advent, ein Wichtelweg zu Weihnachtszeit und das erste Sportangebot: ein Yoga-Kurs. Auch für die beginnende Nachbarschaftshilfe wurden Engagierte gesucht. Für die Bereiche, Technik, Garten, Handwerk und Fahrdienste erklärten sich bereits erste Freiwillige zur Unterstützung bereit.

Kennzeichen der neuen Abteilung ist, dass sich jeder beteiligen kann egal, welchen Alters oder wo er herkommt. Die Verantwortlichen, die zufrieden einen gelungenen Auftakt resümierten, betonen: "Wir wünschen uns, dass niemand im Dorf, der nicht allein sein will, allein sein muss; dass die Älteren die Kinder sehen und die Kinder die Älteren. Und dass Hilfe möglich wäre, falls sie gebraucht würde." (AZ)