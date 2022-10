Inchenhofen

vor 52 Min.

Der "Dirtpark am Lochfeld" in Inchenhofen wird im Frühjahr gebaut

In Diedorf im Augsburger Land gibt es einen Dirtpark. Eine ähnliche Anlage auch Inchenhofen. Sie ist ein Herzenswunsch von Jugendlichen in der Marktgemeinde.

Plus Der Gemeinderat macht den Weg für den Dirtpark frei, die Planung steht. Die Struktur haben Jugendliche mitentwickelt. Was besonders toll ist.

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

Auf die freie Fläche zwischen dem neuen Feuerwehrhaus und dem ehemaligen Wasserpumpenhaus soll der neue "Dirtpark am Lochfeld" kommen. In der Sitzung des Inchenhofener Gemeinderates ging es am Dienstag um den dazugehörigen Bebauungsplan und die Änderung des Flächennutzungsplans. Der Gemeinderat stimmte dem Entwurf zu, hielt sich aber Optionen offen.

