Musikverein Hollenbach-Inchenhofen spielt kurzweiliges Weihnachtskonzert

Plus Der Musikverein Hollenbach-Inchenhofen veranstaltete in der Inchenhofener Wallfahrtskirche ein Weihnachtskonzert. Dabei waren deutsche und amerikanische Klassiker zu hören.

Beim Weihnachtskonzert des Musikvereins Hollenbach-Inchenhofen versetzten die talentierten Bläserinnen und Bläser die etwa 140 Zuhörer mit vielen deutschen und amerikanischen Weihnachtsklassikern am Sonntag in Weihnachtsstimmung. Diese stellte sich während der etwa einstündigen Veranstaltung immer mehr ein, zumal bei einigen Liedern ausdrücklich Mitsingen erwünscht war.