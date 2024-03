Theater-Premiere in Inchenhofen: Tante Berta muss unter die Haube

Plus Theaterzeit im Arnhofer Stadl: Mit dem Stück „Der ledige Bauplatz“ begeistern die Leahada Theaterfreunde am ausverkauften Premierenwochenende das Publikum.

Im Arnhofer Stadl ist wieder Theaterzeit. Dort präsentierten die Leahada Theaterfreunde am Wochenende vor ausverkauften Reihen das Stück "Der ledige Bauplatz".

Die alt gewordene Berta soll schnell noch an den Mann gebracht werden. Denn laut Testament ihres Vaters muss eine ihrer beiden Schwestern, Karola und Mathilde, Berta so lange bei sich im Haus behalten, bis sie einen Mann gefunden hat. Doch Berta ist alles andere als ein Selbstläufer auf dem Heiratsmarkt: Sie liebt Schnaps, Bier und Zigarren mehr als Wasser, Seife oder die Arbeit.