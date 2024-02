Theaterfreunde wollen Tante Berta an den Mann bringen

Die Leahada Theaterfreunde proben eifrig für "Der ledige Bauplatz". Premiere ist am 2. März im Arnhofer Stadl. Ab sofort gibt es Karten im Vorverkauf.

Die Leahada Theaterfreunde sind fleißig am Proben und Texte lernen. Am 2. März wird sich zum ersten Mal der Vorhang im Arnhofer Stadl für das humorvolle Theaterstück „Der ledige Bauplatz“ von Regina Rösch heben. In einem ist sich die Theatergruppe sicher: Die Lachmuskeln der Zuschauer werden auch heuer strapaziert.



Zum Inhalt: Die Familien Hufnagel und Koch haben ein großes Problem – ihre ledige Tante Berta. Laut Testament ihres Vaters muss eine der beiden Schwestern die Berta so lange bei sich im Haus behalten, bis diese einen Mann gefunden hat. Das aber ist nicht so einfach, denn Bertas Lebensstil lässt sehr zu wünschen übrig. Außerdem sind die Männer für die Tante nur ein lästiges Übel. Schließlich fasst die Verwandtschaft den Entschluss, eine Heiratsanzeige aufzugeben. Und damit sie Berta auch wirklich an den Mann bringen, gibt es als Mitgift einen Bauplatz. Die Brautschau läuft natürlich nicht ohne Probleme, Verwicklungen und Verwechslungen ab. Als dann auch noch eine Ölquelle auf Bertas Bauplatz entdeckt wird, und Scheich Abdul el Aral als weiterer Heiratskandidat auftaucht, laufen die Verwandten zur Höchstform auf und versuchen mit allen Mitteln zu retten, was zu retten ist. Für wen es ein Happy End gibt, das erleben die Besucher live auf der Bühne.

Kartenreservierungen nimmt Familie Schweizer täglich ab 18 Uhr unter der Telefonnummer 08257/8943 entgegen. Die Aufführungen finden an drei Wochenenden jeweils um 19.30 Uhr im Arnhofer Stadl statt. Termine: Samstag, 2. März, 15.30 Uhr Kinder- und Seniorenvorstellung sowie Abendvorstellung; Sonntag, 3. März; Samstag und Sonntag, 9. und 10. sowie 16. und 17. März. (sws)