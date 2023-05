Toni Schoder kann sich eine Einheitsliste im Gemeinderat gut vorstellen

Plus Halbzeit im Rathaus: Inchenhofens Bürgermeister setzt auf Transparenz und Information. Und darauf, dass die Stelle des Geschäftsleiters bald wieder besetzt ist.

Wie geht es Ihnen gerade, Herr Schoder?



Toni Schoder: Es geht mir sehr gut! Die Arbeit macht Spaß! Und etwas nicht so schöne Tage hat jeder.

Sie sind vor drei Jahren gewählten worden – was war bislang Ihr schönster Tag in dieser Amtszeit?



Schoder: Es gibt keinen schönsten Tag, sondern viele schöne Tage oder Momente.