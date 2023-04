Interview

Affinger Bürgermeister: "Offenbar habe ich doch einiges richtig gemacht"

Bürgermeister Markus Winklhofer steht vor dem letzten Anbau an der Affinger Grundschule. Deren Sanierung und Erweiterung wird das Großprojekt seiner aktuellen Amtszeit.

Plus Halbzeit im Rathaus: Seit 2015 ist Markus Winklhofer Bürgermeister in Affing. Er kämpft mit Engpässen in der Verwaltung und knappen Finanzen. Trotzdem ist er optimistisch.

Von Carmen Jung

Wie geht es Ihnen gerade, Herr Winklhofer?



Markus Winklhofer: Gut. Ich kann mich nicht ernsthaft beklagen.

Sie sind vor drei Jahren wieder gewählt worden: Was war bislang ihr schönster Tag in dieser Amtszeit?



Winklhofer: Der Erste ohne Wenn und Aber. Es ist ein Neuanfang und das eröffnet neue Perspektiven. Der Eindruck der Wahl, bei der sich fast zwei Drittel für mich entschieden haben, gibt Rückenwind. Ich habe den Rückhalt der Leute gespürt. Offenbar habe ich doch einiges richtig gemacht bei allen Widrigkeiten.

