vor 18 Min.

Aquafitness ist ein Dauerbrenner bei der Vhs Aichach-Friedberg

Plus Die neue Leiterin der Volkshochschule, Alexandra Hingott, will viele Dinge beibehalten, aber auch neue Impulse setzen – etwa bei Angeboten speziell für Frauen.

Von Marina Wagenpfeil Artikel anhören Shape

Sie sind jetzt seit fast einem Jahr die neue Leiterin der Volkshochschule (Vhs) Aichach-Friedberg. Schon eingearbeitet?



Alexandra Hingott: Ich würde sagen: Ich bin angekommen in meiner Rolle. Dabei konnte ich voll auf die Unterstützung meines Teams zählen. Ich bin froh und stolz, in einem so motivierten und kompetenten Team arbeiten zu dürfen.

Sie sind quasi Quereinsteigerin in der Vhs-Welt. Wie gefällt es Ihnen?



Hingott: Ich empfinde es als sehr spannend, weil es vielschichtig ist. Man steigt in unterschiedliche Themen ein, trifft viele Menschen. Was ich wirklich zu schätzen weiß, ist die Unterstützung durch den Verband. Auch die gute und enge Zusammenarbeit mit anderen Volkshochschulen empfinde ich als sehr wertvoll. Das hilft ungemein, um als Quereinsteigerin Fuß zu fassen.

