Todtenweis: So blickt Bürgermeister Carl auf die ersten drei Amtsjahre

Plus Die ersten drei Amtsjahre von Konrad Carl als Bürgermeister von Todtenweis waren nicht leicht. Doch zu Carls Freude ist wieder Leben in die Gemeinde zurückgekehrt.

Wie geht es Ihnen gerade, Herr Carl?



Konrad Carl: Ich bin zufrieden. Gesundheitlich passt alles - was will man mehr?

Wenn Sie auf die letzten drei Jahre Ihrer Amtszeit zurückblicken - was war die schwierigste und was die leichteste Entscheidung, die Sie treffen mussten oder durften?



Carl: Entscheidungen von größerer Tragweite trifft nicht der Bürgermeister allein, sondern der Gemeinderat. Manchmal ist es dabei schwierig, die Mehrheit für Entscheidungen zu finden. Bei 13 Entscheidern ist das oft nicht ganz einfach, letztlich werden aber immer tragbare Entscheidungen für unsere Gemeinde gefunden.