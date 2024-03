Kleinberghofen

vor 16 Min.

Einbrecher dringt über die Kellertür in ein Wohnhaus ein

Über eine Kellertür verschaffte sich ein Einbrecher Zutritt in ein Einfamilienhaus in Kleinberghofen.

Der Täter bricht am helllichten Tag in ein frei stehendes Haus in Kleinberghofen ein. Er stiehlt Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe.

Ein unbekannter Täter ist am Dienstag tagsüber in ein Wohnhaus in Kleinberghofen ( Erdweg) eingebrochen. Er stiehlt Bargeld. Wie die Dachauer Polizei mitteilt, wurde der Einbruch zwischen 11 und 16.30 Uhr begangen. Der Unbekannte drang über eine rückwärtige Kellertür in das frei stehende Wohnanwesen am Nussgraben ein. Er entwendet Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe. (AZ)

Themen folgen