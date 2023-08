Arbeitgeber müssen älteren Bewerbern eine Chance geben

Plus Ältere Arbeitnehmer tun sich auf dem Arbeitsmarkt oft schwer. Dabei bringen sie vieles mit, was den Betrieben weiterhelfen könnte. Die Chefs müssen flexibler werden.

Wer mit über 50 Jahren arbeitslos wird, ist nicht zu beneiden. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die mit Handkuss ältere Arbeitnehmer mit viel Erfahrung einstellen, sind nicht an jeder Ecke zu finden. Trotz des Fachkräftemangels werden oft jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bevorzugt, was aus Sicht der Chefs verständlich ist: Denn diese Kollegen kosten weniger und werden in der Regel seltener krank. Aber was, wenn sich gar keine jungen Menschen auf eine Stelle bewerben?

Der Arbeitsagentur stehen in der Regel eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Verfügung, um ältere Arbeitssuchende zu unterstützen, etwa mit einer Weiterbildung oder Umschulung. Foto: Tom Trilges (Archivbild)

Laut Arbeitsagentur werden dann verstärkt ältere Arbeitnehmer eingestellt, wenn es nicht genügend Bewerber gibt und die Jobs schlecht bezahlt sind. Sprich dann, wenn keiner den Posten haben will und die Arbeitgeber froh sind, wenn überhaupt irgendjemand kommt. Als Beispiele nennt die Arbeitsagentur unter anderem die Pflege und Metzgereien.

