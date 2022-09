Bauen und Wohnen in Aichach: Trotz Mangel muss genau geplant werden

Plus Bauplätze sind kaum zu finden. Die Preise scheinen nur eine Richtung zu kennen – nach oben. Dennoch ist es richtig, darauf zu achten, wo neues Bauland sinnvoll ist.

Wer in Aichach bauen will, hat’s schwer. Bauplätze sind kaum zu finden und wenn, dann sind sie teuer. Die Bodenrichtwerte haben in Aichach wie überall im Wittelsbacher Land in den vergangenen Jahren stark angezogen und scheinen nur eine Richtung zu kennen – nach oben. Dass Experten wie Kreisbaumeister Andres Richter erwarten, dass das nicht unbegrenzt so weitergeht, ist nur bedingt beruhigend.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen