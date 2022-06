Die Lage für die Busunternehmer im Landkreis ist existenziell

Plus Von den hohen Fahrgastzahlen im ÖPNV profitieren die Busbetriebe aus Aichach-Friedberg nur indirekt. Die hohen Spritpreise treffen sie dagegen mit voller Wucht.

Dank des Neun-Euro-Tickets sind die Züge, Straßenbahnen und Busse vielerorts voll. Animiert durch die niedrigen Preise testen viele gerade, in welchen Fällen sie zukünftig möglicherweise auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen können. Das auf drei Monate angelegte Projekt könnte sich dadurch auch langfristig positiv auf die Fahrgastzahlen auswirken. Trotz der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Lage also alles gut für die Unternehmen, die für den ÖPNV arbeiten? Keineswegs.