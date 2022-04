Frau bei Allenberg von Auto erfasst: Die Unfallflucht macht ratlos

Plus Der schreckliche Unfall erschüttert die Menschen in Allenberg. Dass der Verursacher oder die Verursacherin nicht vor Ort geblieben ist, macht ratlos.

Der schreckliche Unfall, der am Karsamstag eine junge Frau bei Allenberg das Leben gekostet hat, erschüttert die Menschen in Allenberg, aber auch weit darüber hinaus. Es ist tragisch genug, dass ein junger Mensch aus dem Leben gerissen wurde. Dass der Unfallfahrer oder die Unfallfahrerin nicht vor Ort geblieben ist, nicht den Notarzt gerufen hat, das macht einfach nur fassungslos – und ratlos.