Kinderbetreuung ist für Eltern und Gemeinden eine Herausforderung

Plus Der Bedarf an Kitaplätzen in Aichach-Friedberg steigt. Für Gemeinden bedeutet das einen finanziellen und organisatorischen Kraftakt. Eltern stehen vor ähnlichen Problemen.

Ohne Kita-Platz wird es für viele Eltern im ohnehin schon stressigen Alltag eng – zeitlich und finanziell. Wenn die Miete immer weiter steigt oder der Kredit fürs neue Eigenheim abzuzahlen ist, ist es in vielen Familien unvermeidlich, dass beide Partner arbeiten. Erst recht in Zeiten wie diesen, in denen Energiepreise und Lebenshaltungskosten rasant anziehen und Löhne und Gehälter längst nicht immer Schritt halten.

Den Gemeinden, die die Kinderbetreuungsplätze bereitstellen müssen, geht es – zumindest, was die finanziellen Sorgen betrifft – ähnlich. Auch ihnen flattern deutlich höhere Rechnungen für Strom, Gas oder Baumaterial ins Haus. Nicht selten brechen auf der anderen Seite Einnahmen aus Einkommen- oder Gewerbesteuer weg.

