Mehr Lohn für UWA-Beschäftigte: Da muss sich doch was machen lassen

Plus Eine Podiumsdiskussion gibt Menschen mit Behinderung eine Stimme. Das ist eine gute Idee. Dabei zeigt sich, dass politische Parteien hier nah beieinander liegen.

Sie werden oft übersehen: Menschen mit Behinderung, die in besonderen Werkstätten arbeiten. Wer macht sich schon Gedanken darüber, ob die Betroffenen das tatsächlich wollen? Da ist es gut, dass sich die Caritas in den Aichacher Ulrichswerkstätten (UWA) im Vorfeld der Landtagswahl dieses Themas angenommen hat.

Wie unsere Beobachterin festgestellt hat, arbeiten offenbar viele sehr gerne in den UWA. Trotzdem aber sollen Betroffene die Wahl haben. Doch es ist schwer für sie, im ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Es gibt also Verbesserungsbedarf. Viel Luft nach oben ist auch beim Lohn, den die Beschäftigten in den Werkstätten bekommen.

