Oberbernbacher Ortsschild versetzt: Ist das ein Schildbürgerstreich?

Plus Im Zuge der Sanierung der Staatsstraße 2047 in Oberbernbach wird das Ortsschild 500 Meter verlegt. Der Sinn erschließt sich nicht gleich.

Auf den ersten Blick wirkt es tatsächlich wie ein Schildbürgerstreich im wahrsten Sinne des Wortes. Verkürzt wiedergegeben: Wer künftig Oberbernbach in Richtung Motzenhofen verlässt, darf früher aufs Gaspedal drücken. Denn das Ortsschild ist nun am Sportplatz zu finden und nicht mehr kurz nach der Leonhardstraße. Ist das wirklich sinnvoll?