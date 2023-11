Offener Ganztag ist wünschenswert, aber nicht um jeden Preis

Plus Für den offenen Ganztag gibt es an den Grundschulen im Wittelsbacher Land noch viele Hürden. Die meisten Kinder sind aber auch in der Mittagsbetreuung und im Hort gut aufgehoben.

Es ist schön, wenn alle Kinder von berufstätigen Eltern am Nachmittag bestmöglich betreut werden. Wenn sich eine pädagogische Fachkraft um sie kümmert. Wenn sie bei den Hausaufgaben optimal unterstützt werden. Und wenn es darüber hinaus tolle Förderangebote und Freizeitangebote für Sport, Musik und Kreativität gibt. Das ist der Idealfall.

Aber lassen wir die Kirche doch mal im Dorf. An vielen Grundschulen fehlt es nicht nur an den Räumlichkeiten dafür. Auch die pädagogischen Fachkräfte, die dafür benötigt würden, können die Kommunen nicht herzaubern. Vermutlich auch bis zum Schuljahr 2026/27 nicht, wenn zunächst die Erstklässler einen Rechtsanspruch auf eine offene Ganztagesschule haben. Dennoch: Dort, wo es machbar ist, soll und muss diese unbedingt eingeführt werden.

