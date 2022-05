Weniger Besucher sorgen für weniger Gedränge auf der Wila in Aichach

Plus Geschätzt 15.000 Menschen haben die Gewerbeschau auf dem Volksfestplatz besucht - deutlich weniger als zuletzt. Trotzdem ist das eine gute Nachricht.

Die zehnte Auflage der Gewerbeschau Wila in Aichach war beides gleichzeitig: eine Rückkehr zu Vor-Corona-Zeiten und eine Art Neustart für die Veranstalter, aber auch die Aussteller. Am Ende gehen alle überaus zufrieden aus dem Mega-Wochenende in Aichach. Und das, obwohl deutlich weniger Besucherinnen und Besucher kamen als zur letzten Wila 2019. Auf 15.000 Menschen schätzen die Veranstalter den diesjährigen Zulauf; 2019 waren es rund 20.000 Menschen, die über den Volksfestplatz schlenderten. Doch der Erfolg einer Messe bemisst sich nicht ausschließlich an der Besucherzahl, sondern vielmehr an der Zahl der guten Kontakte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen