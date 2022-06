Fast 1500 Kühbacherinnen und Kühbacher feiern ihr Marktfest

Knapp 1500 Menschen genießen nach zwei Jahren Corona-Pause das Zusammensein beim Kühbacher Marktfest. Mit dabei sind eine Königin und ein frisch ernannter Ehrenbürger.

Groß war der Andrang, als am Samstagabend nach zweijähriger coronabedingter Zwangspause wieder das Kühbacher Marktfest gefeiert werden konnte. Knapp 1500 Besucherinnen und Besucher genossen auf dem Marktplatz die laue Sommernacht.

Deutsche Meisterinnen tragen sich ins Goldene Buch ein

Bereits vor dem offiziellen Start gab es einen ganz besonderen Empfang im Kühbacher Rathaus. Die Damen der Abteilung Stockschießen des TSV Kühbach durften sich in das Goldene Buch der Marktgemeinde eintragen. Der Eintrag ins Goldene Buch ist nur für besondere Verdienste und Auszeichnungen vorgesehen und ist ein Teil der Kühbacher Ortsgeschichte. Besondere Verdienste können Lisa Seitz, Jessica Gamböck, Veronika Filgertshofer, Heidi Baumgartner und Franziska Schwertfirm vorweisen: Sie hatten sich im September 2021 in Pleinting die deutsche Meisterschaft geholt.

Die Damen der Abteilung Stockschießen des TSV Kühbach tragen sich in das goldene Buch der Marktgemeinde ein: (von links) Lisa Seitz, Jessica Gamböck, Veronika Filgertshofer, Heidi Baumgartner und Franziska Schwertfirm. Foto: Melanie Nießl

Im Anschluss füllte sich der Marktplatz nach und nach. Für Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher war es ein besonderer Tag, "weil es mein erstes Marktfest als Bürgermeister von Kühbach ist", wie er erzählte. Er freute sich über den guten Besuch und bedankte sich bei allen Helferinnen und Helfern sowie bei den Vereinen, die das Fest durch ihre vielfältigen Angebote bereichern. Vom Katholischen Frauenbund und dem Pfarrgemeinderat über die Feuerwehren, den TSV und die Vereinigten Schützen bis hin zum Motorradsportclub sind die Vereine dabei.

Bayerische Milchkönigin kommt aus Kühbach

Mit auf der Bühne war Veronika Gschoßmann: die Bayerische Milchkönigin aus Kühbach. Im Mai 2022 war die 23-Jährige im fränkischen Triesdorf zur Bayerischen Milchkönigin gekrönt worden. Bürgermeister Kerscher beglückwünschte sie zu ihrem Titel und betonte: "Wir sind alle besonders stolz, dass eine junge Frau aus unserer Marktgemeinde zur Königin gekrönt wurde." Auch die Milchkönigin selbst freute sich sichtlich über die offenen Worte: "Mich freut es, dass ihr mich alle so großartig unterstützt habt, auch online in der Kühbach- App", sagte Veronika.

Die Bayerische Milchkönigin kommt aus der Marktgemeinde Kühbach: Beim Marktfest stellte Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher Veronika Gschoßmann vor. Foto: Melanie Nießl

Auf der Bühne wurde noch eine weitere, ganz besondere Auszeichnung vergeben: "Mit einstimmigem Beschluss des Marktgemeinderates wird Herrn Johann Lotterschmid, in Wertschätzung und Anerkennung seiner herausragenden Verdienste um den Markt Kühbach und dessen Bürgerinnen und Bürger, zum Ehrenbürger ernannt", verkündete Kerscher. Beschlossen hat das der Gemeinderat schon 2021, doch erst jetzt bot das Marktfest den gebührenden Rahmen für die Auszeichnung.

Lotterschmid war fast ein Vierteljahrhundert im Amt als Bürgermeister. "Es ist eine wahnsinnig große Ehre für mich", sagte Lotterschmid. "Es waren 24 wunderschöne Jahre und das Beste, was mir passieren konnte." Seinem Nachfolger Kerscher wünschte Lotterschmid, dass er auch 24 Jahre dieses Amt innehaben dürfe. "Wenn er so viel Freude dran hat, wie ich es hatte, wird das keine Last sein, sondern eine Ehre", sagte Lotterschmid.

Ein Höhepunkt beim Kühbacher Marktfest: Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher (links) ernennt seinen Amtsvorgänger Johann Lotterschmid zum Ehrenbürger. Foto: Melanie Nießl

Für die musikalische Begleitung des Abends sorgte der Kühbacher Musikverein unter der Leitung von Josef Rast. Zahlreiche Vereine boten Speisen und Getränke an. Neben Rollbraten und Currywurst gab es auch Steckerlfisch, Gyros, Apfelkücherl, Eis und vieles mehr. Auch für die kleineren Besucher wurde einiges geboten. Neben einem Kettenkarussell und einem Losstand konnten Jung und Alt sich auch im Lichtgewehrschießen versuchen und Ihr Können unter Beweis stellen.

Ausklang am Sonntag

Das Wetter hätte besser nicht sein können, wodurch das Marktfest in einem ganz besonderen Glanz erstrahlte. Verschiedene Generationen haben den Abend über miteinander genossen und gefeiert. Am Sonntag klang das Fest bei einem zünftigen Mittagessen aus.