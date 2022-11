Im früheren Jugendtreff im alten Rathaus "ist gut Party gefeiert worden"

Plus Beim "Baustellenbier" treffen sich Besucher des Jugendtreffs in Kühbach und tauschen Erinnerungen aus. Auch Beschwerden der Anwohner werden angesprochen.

Bunte Lichtblitze zucken durch den Raum, ein DJ legt Musik der 70er-Jahre auf. Der frühere Jugendtreff im alten Kühbacher Rathaus ist für ein paar Stunden wieder zum Leben erwacht. Rund 50 Jahre lang war die bunte Bemalung der Räume hinter den verschalten Wänden versteckt, bis sie im Zuge der Sanierung des Gebäudes wieder auftauchte. Beim "Baustellenbier", zu dem Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher eingeladen hatte, erinnern sich rund 30 ehemalige Besucherinnen und Besucher, die heute alle 65 Jahre und älter sind, an ihre Zeit im Jugendtreff.