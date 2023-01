Kühbach-Unterbernbach

Unterbernbacher Stockschützen haben jetzt 110 Mitglieder

Bei den Neuwahlen bleiben fast alle Posten in den bewährten Händen. Thomas Lotterschmid steht weiter an der Spitze des Vereins in dem Kühbacher Ortsteil.

Zahlreiche Mitglieder kamen zur Jahreshauptversammlung der Stockschützen Unterbernbach, darunter Zweiter Bürgermeister Gerhard Stegmayer. Wie Vorsitzender Thomas Lotterschmid berichtete, hat der Verein durch die Gewinnung neuer Sportfreunde jetzt 110 Mitglieder. Neben einigen eigenen Turnieren stellte Lotterschmid besonders die Arbeiten am Adventsmarkt in Kühbach und am eigenen Glühweinabend heraus. Die Helfer erarbeiteten dabei einen Überschuss von 3300 Euro. Mit großem Beifall wurde von der Versammlung aufgenommen, dass der Betrag der Tafel Aichach zur Verfügung gestellt wurde. Sportleiter Bernd Lotterschmid stellte zufrieden fest, dass beide Mannschaften ihre Klasse erhalten konnten. Mit einer Urkunde geehrt wurden Markus Kaiser und Michael Jung für jeweils 25 Jahre Vereinstreue. Lobenswert war laut Lotterschmid auch die rege Teilnahme an Turnieren. Besonders glänzten Markus Stegmayer mit 351 und Bernd Lotterschmid mit 152 Auftritten. Fast alle Posten sind unverändert besetzt Die Neuwahlen erwiesen sich als gut vorbereitet. Fast alle Posten blieben unverändert besetzt. Die Vorstandsmitglieder wurden einstimmig wiedergewählt. Vorsitzender bleibt Thomas Lotterschmid, 2. Vorsitzender Markus Stegmayer jun.ior und Dritter Vorsitzender und Kassenwart Michael Wagner. Sportleiter ist Bernd Lotterschmid, Zweiter Sportleiter Florian Fleckenstein und Schriftführer Daniel Asam. Beisitzer sind Rudi Koch und Jakob Lotterschmid, Kassenprüfer Oliver Lindstaedt und Matthias Treml. Der alte und neue Vorsitzende hatte zum Abschluss der Versammlung noch die Bitte, dass sich wieder feste Wirte zur Verfügung stellen. (gsi)

