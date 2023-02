Unbekannte wollen in Einfamilienhaus in Mainbach einbrechen

Einbrecher versuchen erfolglos, in ein Einfamilienhaus in Mainbach einzudringen. Dabei verursachen die Täter auch einen Schaden. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine oder mehrere unbekannte Personen haben am vergangenen Freitag, 10. Februar, versucht, in ein Einfamilienhaus in Mainbach einzudringen. Wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, soll der Tatzeitpunkt zwischen 5 und 14.30 Uhr liegen. Da es den Tätern nicht gelang, sich Zutritt zum Haus in der Dorfstraße zu verschaffen, wurden keine Gegenstände entwendet.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Dennoch ist beim Einbruchversuch ein Sachschaden entstanden, der nach Angaben der Polizei noch nicht beziffert werden konnte. Die Kriminalpolizei Augsburg hofft nun auf Hinweise von möglichen Zeugen unter Telefon 0821/3230. (hefu)