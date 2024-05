Vollbremsung: Ungesicherte Ziegelsteine im Auto richten Schaden an

Einem 77-Jährigen unterläuft ein Vorfahrtfehler in Motzenhofen. Deshalb ist ein 48-Jähriger zu einer Vollbremsung gezwungen. Er hat Ziegelsteine im Auto.

Ein 77-jähriger Autofahrer hat am Samstag in Motzenhofen ( Hollenbach) die Vorfahrt eines Autos übersehen. Dessen 48-jähriger Fahrer leitete deshalb eine Vollbremsung ein. Allerdings transportierte er Ziegelsteine ungesichert in seinem Wagen.

Laut Polizei wollte der 77-Jährige gegen 15.30 Uhr von Aichach kommend nach links in die Hollenbacher Straße einbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Wagen des 48-Jährigen. Dieser konnte zwar einen Zusammenstoß verhindern. Die Ziegelsteine in seinem Auto flogen beim Bremsmanöver allerdings nach vorn und beschädigten den Armaturenbereich. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Beide Unfallbeteiligte erwartet nun eine Anzeige wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit. (AZ)