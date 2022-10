Mühlhausen

vor 2 Min.

Immer mehr Nachwuchs: Affing plant neuen Kindergarten in Mühlhausen

Eine Erweiterung des bestehenden Mühlhausener Kindergartens in Richtung Schulturnhalle (rechts am Bildrand) mit einem Solitärbau ist eine Option, um weitere Kinderbetreuungsplätze zu schaffen.

Plus Bis 2024 kann sich die Gemeinde Affing bei der Kinderbetreuung mit Provisorien behelfen. Dann aber ist Platz für vier weitere Gruppen nötig. Deshalb wird neu gebaut.

Von Carmen Jung Artikel anhören Shape

Steigende Geburtenzahlen, neue Baugebiete: Es werden immer mehr Kinder in Affing und die müssen betreut werden. Die Kindergarten- und Krippenplätze reichen nicht aus. Schon jetzt überbrückt Affing den Kita-Engpass mit Provisorien. In zwei Jahren ist Platz für vier zusätzliche Gruppen nötig. Deshalb muss die Gemeinde bauen. Die Überlegungen konzentrieren sich dabei auf den Ortsteil, der gerade am meisten wächst: Mühlhausen-Bergen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen