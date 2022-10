Mühlhausen

vor 40 Min.

Tempo 70 am Ortsbeginn von Mühlhausen stößt auf Kritik

Das Ortsschild von Mühlhausen liegt zu weit draußen. Deshalb wird es in Kürze an die Einmündung der Staatsstraße aus Richtung Rehling in die Ortsdurchfahrt versetzt.

Plus Das Mühlhauser Ortsschild an der Staatsstraße 2381 wird weiter Richtung Ortsmitte verschoben. Davor gilt Tempo 70. In Mühlhausen kommt das nicht gut an.

Von Carmen Jung Artikel anhören Shape

In Mühlhausen wird das Ortsschild an der Staatsstraße 2381 versetzt. Es wandert etwa 150 Meter weiter Richtung Ortsmitte und steht künftig direkt an der Einmündung in die Augsburger Straße. Gemeinderat Gerhard Faltermeier, der in Mühlhausen wohnt, hat "erheblichen Diskussionsbedarf" angekündigt.

