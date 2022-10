Oberbernbach

Die Staatsstraße in Oberbernbach ist fertig: Doch es gibt Kritik

Plus Ab Samstag ist die Straße nach Motzenhofen wieder befahrbar. Dass das Ortsschild nun am Sportplatz steht, stößt in Oberbernbach auf Unverständnis.

Über vier Wochen war die Staatsstraße 2047 im Aichacher Stadtteil Oberbernbach gesperrt. Autofahrerinnen und Autofahrer mussten Umleitungen in Kauf nehmen, damit das Staatliche Bauamt Augsburg die schadhafte Straßendecke vom Sportplatz Richtung Motzenhofen erneuern lassen konnte. Die Arbeiten auf etwa einem Kilometer Länge dauern exakt so lange, wie sie angekündigt waren: bis 21. Oktober. Ab Samstag fließt der Verkehr wieder. Trotzdem kommt jetzt Kritik auf in Oberbernbach. Sie entzündet sich am Ortsschild, das in Richtung Ortsmitte versetzt wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

