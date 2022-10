Oberbernbach

06:30 Uhr

Versetzte Ortstafel in Oberbernbach: Aichach trägt die neue Regelung mit

Dass im Zuge der Arbeiten an der Staatsstraße 2047 das Ortsschild in Richtung Sportplatz versetzt wurde, stößt in Oberbernbach auf Kritik.

Plus Bürgermeister Klaus Habermann versteht die Aufregung über das versetzte Ortsschild an der Staatsstraße in Oberbernbach nicht. Er sieht eine Verbesserung.

Die Entscheidung über die Versetzung der Ortstafel an der Staatsstraße 2047 im Stadtteil Oberbernbach haben die Behörden nicht über die Stadt Aichach hinweg getroffen. Wie Bürgermeister Klaus Habermann auf Anfrage erklärt, sei er im Bilde gewesen. Er trägt die neue Regelung mit und macht deutlich, dass er die Aufregung, die in Oberbernbach deshalb aufgekommen war, nicht ganz versteht.

