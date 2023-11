Adventsmarkt mit besonderem Flair in Obergriesbach

Erstmals nach drei Jahren findet in Obergriesbach wieder der Adventsmarkt der Hubertusschützen statt. Viele Besucher kommen. Der Erlös wird für einen guten Zweck gespendet.

Der Adventsmarkt bei den Hubertusschützen versprach - erstmals nach drei Jahren wieder – ein Erfolg zu werden. Das Wetter schien wie bestellt. Pünktlich am Nachmittag fing es an zu schneien. Das Flair in dieser idyllischen Lage lockte viele Besucherinnen und Besucher zum Schützenheim am Waldrand. Hobbykünstler aus Obergriesbach, dem Obergriesbacher Ortsteil Zahling und dem Aichacher Stadtteil Sulzbach hatten ihre Ideen umgesetzt und stellten ihre Kunstwerke in den Hütten rings um den Platz vor dem Schützenheim aus.

Zur Eröffnung in der Abenddämmerung kamen die ersten Besucherinnen und Besucher. Bald füllte sich der Platz zwischen den Hütten. Bratwurst- und Glühweinduft lag in der Luft. Stockschützen und Schützen hatten bald alle Hände voll zu tun, die Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten zu versorgen. Bratwurstsemmeln und Bosna auf der einen Seite, Flammkuchen auf der anderen Seite - auf jeder Seite bildeten sich lange Schlangen. An den Feuerschalen dazwischen gab es Gelegenheit, sich aufzuwärmen.

Dominik Higl stellte dekorative Kunstgegenstände aus, die er aus Hufeisen gefertigt hatte. Foto: Katharina Wachinger

Beim Adventsmarkt werden auch Kunstwerke aus Hufeisen verkauft

An den liebevoll dekorierten Hütten der Ausstellerinnen und Aussteller wechselten kunsthandwerkliche Waren die Besitzer. Mit weihnachtlichem Schmuck aller Art hatten Nadine und Martina ihre Hütte ausgestattet. Gegenüber gab es Herzen, Schneemänner, Tierfiguren und andere Kunstgegenstände, von Dominik Higl aus Hufeisen gefertigt, zu bewundern.

Einen Stand weiter stellten Sulzbacher Künstler ihre weihnachtlichen Gegenstände aus Holz, Metall und Keramik aus, um nur ein paar zu nennen. Die Ringe von Reinhard Breitsameter, gefertigt aus Münzen, zogen vor allem die Blicke der weiblichen Besucher auf sich. Gerne probiert wurde der Met am Stand von Imker Hubert Pflugmacher. Mit den Kindern bastelten Burgi Higl und Sandra Failer süße Figuren und weihnachtliche Leckereien.

Die Organisatoren, Stockschützen und Schützen, waren am Ende zufrieden mit der Veranstaltung. Ein Teil des Erlöses wird an den Bunten Kreis gespendet.