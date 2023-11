Die Post kehrt überraschend nach Obergriesbach zurück

Seit 1875 gibt es eine Poststelle in Obergriesbach. 2019 endet diese Geschichte überraschend. Doch jetzt gibt es eine gute Nachricht von der Post.

Die Post in Obergriesbach hat eine lange Geschichte. Über 140 Jahre gab es in dem Ort eine Poststelle. Wie aus der Chronik hervorgeht, eröffnete das „Königliche Ober-Post-Amt für Oberbayern“ am 25. Mai 1875 eine Poststelle im damals neuen Bahnhof. Doch über 140 Jahre später, im Jahr 2019 kam überraschend das Aus. Ebenso überraschend erfolgt nun die Rückkehr.

Birgit Ostermayr hatte von 2006 bis 2019 die Post-Servicestelle in ihrem Lebensmittelgeschäft geführt. Jetzt kommt die für die BN Bürgerschaft erfreuliche Ankündigung: Ab Montag, 13. November, eröffnen Deutsche Post und DHLwieder eine Postfiliale im Ostermayer'schen Lebensmittelgeschäft. Unter der Marke DHL wird der Paketversand angeboten, der Briefversand läuft unter der Marke Deutsche Post.

Obergriesbach hat 2019 zu wenig Einwohner für eine Poststelle

2019 lag die Einwohnerzahl der Gemeinde Obergriesbach knapp unter 2000. Das war damals die Begründung der Post dafür, dass sie ihre Servicestelle schloss. Selbst eine Unterschriftenaktion oder gar eine Beschwerde an die Bundesnetzagentur konnten die Schließung nicht aufhalten. Nach gesetzlicher Vorgabe einer flächendeckenden Grundversorgung muss keine Poststelle vorhanden sein, wenn die Einwohnerzahl unter 2000 liegt.

Die Post kehrt nach Obergriesbch zurück: Ab Montag, 13. November, hat die Postfiliale im Lebensmittelgeschäft von Birgit Ostermayr wieder geöffnet. Foto: Katharina Wachinger

Inzwischen ist die Einwohnerzahl der Gemeinde Obergriesbach mit Zahling auf 2178 Personen gestiegen. Die gute Nachricht über die Eröffnung hat sich bereits im Ort herumgesprochen. 2019 hätte das kaum einer zu hoffen gewagt, dass man in Obergriesbach seine Postgeschäfte wieder erledigen kann. Päckchen und Pakete aufgeben, Einschreiben und Briefe versenden, Briefmarken kaufen - all das ist jetzt wieder möglich. Die Reaktionen der Menschen sind durchwegs positiv.

Schon die ganze Woche über hat die Post die nötigen Vorbereitungen getroffen, etwa Stromleitungen verlegt und den nötigen Computer angeschlossen. Für Birgit Ostermayr ist die Abwicklung der Postgeschäfte nun leichter. „Früher musste jeder Vorgang in eine Liste eingetragen werden“, erzählt sie. Doch jetzt läuft alles über Computer. Für die Kunden sind sowohl die Ladenöffnungszeiten als auch die Parkplätze vor dem Geschäft ein großer Vorteil. Wobei sich die Öffnungszeiten etwas geändert haben. Diese sind Montag bis Samstag von 8 bis 12 Uhr, zusätzlich Donnerstag und Freitag von 14.30 bis 18 Uhr.

