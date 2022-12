Ein Regenrückhaltebecken in Zahling soll bei Starkregen schützen

Plus Der Gemeinderat Obergriesbach spricht sich einstimmig für den Bau eines Regenrückhaltebeckens in Zahling aus. Das hat zwei Gründe.

Zügig brachten die Obergriesbacher Gemeinderatsmitglieder am Dienstagabend den Neubau eines Regenrückhaltebeckens im Ortsteil Zahling voran – und das aus zweierlei Gründen: Zum einen sei es eine Pflichtaufgabe der Gemeinde, wie Bürgermeister Jürgen Hörmann betonte, und zum anderen winken der Gemeinde Zuschüsse, wenn der Antrag für die Förderung noch bis Ende Dezember gestellt wird.