Obergriesbach

vor 32 Min.

Gemeinderat Obergriesbach schafft Platz für Wohnbebauung in Zahling

Auf dieser grünen Wiese, südlich der Bebauung an der Strassmair-Allee in Zahling, entsteht ein kleines Baugebiet.

Plus Zwischen Straßmair Allee und dem Griesbach sollen zwei Einfamilien- und ein Doppelhaus entstehen. Dafür ist ein Rückhaltebecken notwendig.

Von Stefanie Brand Artikel anhören Shape

Einstimmig fielen die Beschlüsse im Obergriesbacher Gemeinderat, die die Bebauung im Süden des Ortsteils Zahling auf einer Fläche von 20.600 Quadratmetern künftig regeln werden. Zwischen der Straßmair Allee und dem Griesbach wird damit Platz für Wohnbebauung geschaffen – für zwei Einfamilienhäuser und ein Doppelhaus. Auch ein Rückhaltebecken zur Entlastung der Kanalisation und zur Verhinderung von Überschwemmungen im Falle von Starkregenereignissen ist in diesem Bereich geplant.

Zur Abwägung der Stellungnahmen von öffentlicher Seite war Christoph Roider vom Planungsbüro OPLA in die Gemeinderatssitzung gekommen und erläuterte dem kleinen Ratsgremium von gerade mal acht Personen das, was diverse Ämter zur Änderung des Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplanes "Straßmair Allee" zu vermelden hatten. Hans Greppmeier, Markus Weber, Hans Willer, Ulrike Näser und Lorenz Mahl fehlten entschuldigt. Die anwesenden Ratsmitglieder schickten den geänderten Flächennutzungsplan und den geänderten Bebauungsplan einstimmig in die nächste Auslegungsrunde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen