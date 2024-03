In Zahling könnten zwei Tiny Häuser entstehen

Zwei Tiny Häuser könnten im Obergriesbacher Ortsteil Zahling entstehen. Der Zweite Bürgermeister sähe sie als Aufwertung. Die Gemeinderäte sind einstimmig dafür.

Im Obergriesbacher Ortsteil Zahling könnten zwei sogenannte Tiny Häuser entstehen. Einstimmig stimmten die Mitglieder des Obergriesbacher Gemeinderats einer entsprechenden Bauvoranfrage zu.

Mit ihr sollte geklärt werden, ob es möglich ist, zwei Holz-Tiny-Häuser an der Straße Im Thal in Zahling zu errichten. Daniel Schulz bezeichnete die Pläne als „Aufwertung des Grundstücks“ und mit Blick auf die Dimensionierung „schöner als eine konventionelle Bebauung“. Die geplanten Tiny Häuser sollen lediglich eine Grundfläche von 40 Quadratmetern haben.

Neue Straßenbeleuchtung An der Straße am Weiher in Obergriesbach wird die LEW die Straßenbeleuchtung erneuern. Dort soll ohnehin eine neue Trafostation errichtet werden. Das Gremium entschied sich dafür, 21.000 Euro zu investieren und dafür künftig auf Überspannungslampen zu verzichten.

Grabmal darf höher werden Auf dem Friedhof in Obergriesbach soll ein metallenes Kreuz als Grabmal errichtet werden. Einstimmig votierten die Ratsmitglieder für die Errichtung – auch wenn das Kreuz zehn Zentimeter höher werden könnte, als es laut Friedhofs- und Bestattungssatzung erlaubt ist.

Kauf eines Streuautomaten Für 22.000 Euro kauft die Gemeinde einen Streuautomaten, um damit den Unimog des Bauhofs auszustatten. Manfred Kern fragte nach, warum der Unimog geleast und der Streuautomat gekauft wurde. Daniel Schulz verwies auf den Vergleich der Leasingrate und des Kaufpreises. Der Kauf zahle sich bereits nach zwei Jahren aus. Scheitert der Versuch, den Winterdienst mithilfe von Unimog und Streuautomat wieder in Eigenregie zu übernehmen, könne der Streuautomat wieder gut verkauft werden, fügte der Zweite Bürgermeister an. (brast)