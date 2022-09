Kellerbrand in Obergriesbach: Fünf Feuerwehren rücken aus

Fünf Freiwillige Feuerwehren sind am Sonntagabend nach Obergriesbach ausgerückt. Dort brannte es in einem Heizungsraum. Ursache war wohl ein technischer Defekt.

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Sonntagabend an der Zeller Straße in Obergriesbach gekommen. Gegen 22.15 Uhr rückten die Freiwilligen Feuerwehren aus Obergriesbach und dem Ortsteil Zahling sowie aus Aichach und den Stadtteilen Edenried und Griesbeckerzell dorthin aus.

Als die Rettungskräfte eintrafen, war ein Heizungsraum völlig verraucht. Darin hatte sich nach Polizeiangaben aus bislang ungeklärter Ursache eine kleine Menge gelagertes Schnittholz entzündet.

Feuerwehren löschen Brand in Keller in Obergriesbach

Derzeit wird laut Polizei von einem technischen Defekt an der Heizungsanlage ausgegangen. Die Feuerwehren brachten den Brand schnell unter Kontrolle und lüfteten den Kellerraum. Es entstand ein Schaden von circa 5000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (nsi)