Obergriesbach

06:30 Uhr

Klangnacht in Obergriesbach stimmt auf die nahe Adventszeit ein

Zum Schlusslied haben sich alle Chöre bei der Klangnacht in Obergriesbach im Altarraum versammelt.

Plus Die Klangnacht in der Pfarrei St. Stephan zieht erneut viel Publikum an. Mehr als 100 Akteure von sechs Chören treten auf.

Von Katharina Wachinger

Ein kirchenmusikalischer Höhepunkt in der Pfarrei St. Stephan Obergriesbach ist die Klangnacht, die traditionell am letzten Sonntag im Jahreskreis, dem Christkönigsfest, stattfindet. Die Veranstaltung ist inzwischen über die Pfarreiengemeinschaft Zegos hinaus bekannt. Bei der nunmehr 14. Klangnacht war das Programm mit Chören und Singgruppen aus Obergriesbach, Zahling, Griesbeckerzell und Sulzbach besetzt. Sechs Chöre mit mehr als 100 Akteuren sangen und musizierten eindreiviertel Stunden. Nach zweijähriger coronabedingter Pause hatte die Klangnacht nichts an Anziehungskraft verloren. Die Kirche war voll besetzt. Viele Besucherinnen und Besucher mussten sich sogar mit einem Stehplatz begnügen.

