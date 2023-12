Obergriesbach

Musikverein Obergriesbach hat den 50. Geburtstag schon fest im Blick

Plus 2025 steht beim Musikverein Obergriesbach ein Jubiläum an. Ein Name zieht sich wie ein roter Faden durch die Vereinsgeschichte. Am 21. Januar ist Neujahrskonzert.

Von Harald Jung

Wenn es um Musik geht, dann spielt die Harmonie stets eine wesentliche Rolle. Diese Harmonie zeichnete auch die Generalversammlung des Musikvereins Obergriesbach (MVO) aus. Der Verein kann im Jahr 2025 sein 50-jähriges Bestehen feiern. Dieses Fest soll einen würdigen Rahmen bekommen, war sich die gut besuchte Mitgliederversammlung einig.

Die Geschichte der Obergriesbacher Musikanten ist natürlich weit älter. Vor allem die Blasmusik wurde gepflegt, lange, bevor es zur Vereinsgründung kam. Vom ersten Tag an und bis heute wurde und wird der MVO geprägt von Frauen und Männern, die den Namen Rast tragen. Eben aus dieser Musikerfamilie gingen Talente hervor, die teils bis heute Engagements in nationalen und internationalen Ensembles bekommen. Etwa Anni Rast oder deren Brüder Hubert, Hans und Ludwig und natürlich Dirigent Sepp Rast selbst, dessen Söhne Florian und Quirin inzwischen zur Stammbesetzung der Bayreuther Festspiele zählen. Es ist also eine durchaus hohe Qualität entsprungen aus diesem kleinen Verein.

