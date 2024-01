Musikverein Obergriesbach bringt Swing und Schwung ins neue Jahr

Plus Der Musikverein Obergriesbach freut sich beim Neujahrskonzert über ein fast volles Haus. Ein hoffnungsvoller Nachwuchssänger bekommt besonders viel Applaus.

Eigentlich hätte es ein Weihnachtskonzert werden sollen, aber das musste Anfang Dezember abgesagt werden, weil die tagelangen Schneefälle die Straßen schier unpassierbar werden ließen und deshalb auch kaum Besucher zu erwarten gewesen wären. Deshalb wurde beim Musikverein Obergriesbach (MVO) kurzerhand umgeplant und das Programm für ein Neujahrskonzert leicht abgeändert.

Damit hat man "alles richtig gemacht", waren sich MVO-Vorstand Johann Kern und Dirigent Sepp Rast nach dem Konzert einig. Denn die Fangemeinde kam in großer Zahl und füllte die Turnhalle des Gemeinschaftshauses beinahe komplett. Nach rund zwei Stunden wurden die Musikerinnen und Musiker mit sehr viel Applaus verabschiedet.