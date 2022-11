Muss Obergriesbach 2023 viermal so viel für ihren Strom bezahlen?

Plus Die Gemeinde Obergriesbach muss ab kommendem Jahr sehr viel mehr Geld als bisher für Strom bezahlen. Die Rechnung könnte viermal so hoch ausfallen wie heuer.

Ab Januar muss die Gemeinde Obergriesbach für die Stromversorgung ihrer kommunalen Liegenschaften mächtig in die Tasche greifen. Der Grund: Der kommunale Stromliefervertrag endet zum 31. Dezember 2022. Der neue Stromliefervertrag wurde als Bündel über die Firma Kubus ausgeschrieben – in der Hoffnung, einen günstigen Strompreis zu erhalten und um entsprechend der Vergaberichtlinien auszuschreiben. Doch die Hoffnung auf günstige Preise hat sich nun zerschlagen.