Nächtliche Arbeiten am Biberdamm machen Bürger misstrauisch

Der Biber ist auch am Griesbach in Obergriesbach aktiv.

Plus Ein Beobachter kritisiert die Räumung eines Biberdamms in Obergriesbach. Er vermutet, dass es nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Es gibt eine Erklärung.

Von Stefanie Brand

Der Biber polarisiert – und das bekommt in Obergriesbach vor allem Bürgermeister Jürgen Hörmann zu spüren. Während sich so manch einer wünschen würde, dass der Biber samt Biberbau komplett aus dem Griesbach vertrieben wird, sorgen sich andere um den Nager und seine Behausung. Erst kürzlich gab es hohe Wellen: Als der Hauptdamm des Bibers abgesenkt und Nebendämme entfernt wurden, schlug ein Bürger Alarm – und zwar in Richtung Tierschutz, Amt und Presse.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

