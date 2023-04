Planer stellt Entwurf für Baugebiet an Straßmair-Allee in Zahling vor

Plus An der Straßmair-Allee im Obergriesbacher Ortsteil Zahling soll ein kleines Baugebiet entstehen. Der Planer stellt das Vorhaben im Gemeinderat vor.

Um die Straßmair-Allee im Ortsteil Zahling ging es am Dienstagabend im Obergriesbacher Gemeinderat. Julian Erne von der Opla Bürogemeinschaft für Ortsplanung und Stadtentwicklung brachte mit dem Gemeinderat den Bebauungsplan und die dazugehörige Änderung des Flächennutzungsplanes in die nächste Verfahrensstufe. Für beides erfolgt nun die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit.

Bereits im November 2021 hatten sich die Räte darauf verständigt, das zu überplanende Areal in Zahling als dörfliches Wohngebiet auszuweisen. Das bedeutete für den Antragsteller, eine Privatperson aus Zahling, dass das Verfahren länger dauert. Dafür aber sind die Grenzwerte für die Wohnbebauung weniger streng als in einem reinen Wohngebiet. Warum das wichtig ist, erklärt sich mit Blick auf die aktuelle Bebauung: Denn im Bereich zwischen Straßmair-Allee und Griesbach befinden sich sowohl eine Landwirtschaft als auch Wohnbebauung.