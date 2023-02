Preise und Vergabekriterien für Bauplätze in Zahling stehen fest

Plus Im Obergriesbacher Ortsteil Zahling entsteht ein neues Baugebiet. Nun stehen unter anderem die Preise und die Vergabekriterien fest. Im Gemeinderat wird Kritik laut.

Nach welchen Kriterien werden die gemeindlichen Bauplätze im neuen Baugebiet "Am Wiesenrand" im Obergriesbacher Ortsteil Zahling vergeben? Darum ging es am Mittwochabend im Obergriesbacher Gemeinderat.