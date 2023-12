Winterweg in Obergriesbach: Hier können Besucher staunen und mitmachen

Für Kinder und Erwachsene ist in Obergriesbach in diesen Tagen wieder ein Winterweg aufgebaut - mit Stationen zum Mitmachen und einer fast lebensgroßen Krippe.

In Obergriesbach gibt es wieder einen Winterweg - mit hübsch geschmückten Zäunen, Stationen zum Mitmachen wie werfen, rätseln, anschauen und anhören, und manchem zum Mitnehmen. Nach vielen positiven Rückmeldungen aus dem vergangenen Jahr hat die Gruppe „Winterweg“, darunter viele Familien, den Weg neu gestaltet.

Aufgrund des Regens und des Windes vor Weihnachten wurde ein Teil der Dekoration erst verspätet gebracht. Das sonnige Wetter an den Weihnachtsfeiertagen lockte bereits viele Besucherinnen und Besucher auf den Winterweg. Besonderen Spaß dürfte den Kindern wohl die Station mit dem Wichtel machen, der immer wieder Schabernack treibt und den sie immer wieder neu, auch bei einer anderen Station, suchen müssen.

Auf dem Winterweg in Obergriesbach ist eine lebensgroße Krippe zu sehen

Unterwegs können Spaziergängerinnen und Spaziergänger per QR-Code eine Geschichte anhören. Auch heuer ist eine fast lebensgroße Krippe aus Holz aufgebaut, die in der Dunkelheit beleuchtet ist. Sie steht an der Kreuzung Eichenweg-Tannenweg-Buchenweg.

Der Winterweg beginnt an der Pfarrkirche St. Stephan und führt an der nächsten Straße rechts in Richtung Friedhof bis zur Kreisstraße. Dann geht es kurz links am Radweg entlang und wieder links zur Stefanstraße - mit einem Abstecher zur Ecke Eichenweg, Tannenweg, Buchenweg zur Krippe - und anschließend zurück zur Kirche. Zu sehen sind die großen und kleinen Kunstwerke bis zum Sonntag, 7. Januar. Die Winterweggruppe hofft, dass alles, was sie aufgebaut hat, an seinem Platz bleibt.