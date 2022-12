Winterweg in Obergriesbach lädt zum Staunen ein

Zum zweiten Mal hat eine Gruppe aus Obergriesbach einen Weg mit verschiedensten Stationen gestaltet. Zu sehen ist er bis zum Ende der Weihnachtsferien.

In und um Obergriesbach gibt es wieder den Winterweg. Eine Gruppe von Obergriesbachern, darunter viele Familien, hat den Weg nach den vielen positiven Rückmeldungen im vergangenen Jahr erneut gestaltet. An den Stationen gibt es wieder vieles zu bestaunen.

Bei dem Gemeinschaftsprojekt ist jeder und jede Familie für seine Station selbst verantwortlich. Obwohl es am Freitag vor Weihnachten fast den ganzen Tag geregnet hat, bauten alle ihre Station auf. Da gibt es hübsch geschmückte Zäune, Mitmach-Stationen, kunstvoll gefertigte Objekte aus Holz und vieles mehr.

Auch dieser schön gestaltete Fensterflügel ist auf dem Obergriesbacher Winterweg zu finden. Foto: Katharina Wachinger

Altes und Neues ist auf dem Rundweg zu sehen. Neu hinzugekommen ist eine große Krippe aus Holz, die in der Dunkelheit leuchtet. Die Krippe steht an der Kreuzung Eichenweg-Tannenweg-Buchenweg.

Unterwegs kann man sich die Geschichte „10 Weihnachtssterne für Rica“ über einen QR-Code mit dem Smartphone anhören. Entstanden ist der Winterweg aus einer Idee, für die Anja Grimm federführend steht. Die Organisation lief über eine WhatsApp-Gruppe. Hand in Hand wurde so die Idee umgesetzt.

Der Winterweg beginnt an der Obergriesbacher Kirche

Der Winterweg beginnt an der Pfarrkirche St. Stephan. Es geht rechts in Richtung Friedhof bis zur Kreisstraße, kurz links am Radweg entlang und wieder links zurück zur Stefanstraße – mit einem Abstecher zur Ecke Eichenweg, Tannenweg, Buchenweg, wo die fast lebensgroße Krippe steht.

Zu sehen sind die großen und kleinen Kunstwerke bis Sonntag, 8. Januar. Die Winterweggruppe hofft, dass die Besucher und Besucherinnen viel Freude beim Schauen und Mitmachen haben und dass alles an seinem Platz bleibt.