Obergriesbach

vor 2 Min.

Zegos-Chor wächst in nur einem Jahr auf 30 Mitglieder

Der Zegos-Chor nach einem feierlichen Gottesdienst, auf dem Bild in der Pfarrkirche St. Laurentius in Griesbeckerzell.

Plus 2022 gründete sich der Zegos-Chor mit Mitgliedern aus Zahling, Obergriesbach, Zell und Sulzbach. Die Zahl der Mitglieder wuchs. Am Ostersonntag ist er erneut zu hören.

Von Katharina Wachinger Artikel anhören Shape

Auf ein erfolg- und erlebnisreiches erstes Jahr kann der Zegos-Chor zurückblicken. Über 20 Sängerinnen und Sänger aus den Pfarreien Zahling, Griesbeckerzell, Obergriesbach und Sulzbach, also fast der ganzen Pfarreiengemeinschaft Obergriesbach, sowie aus dem Hollenbacher Ortsteil Igenhausen fanden sich 2022 unter der musikalischen Leitung von Sandra Tucker-Halbfell zu der Chorgemeinschaft zusammen. Inzwischen ist der Chor auf 30 Mitglieder an- und an den Anforderungen gewachsen. Am Ostersonntag wird er zu hören sein. Außerdem startet er ein neues Angebot.

Zum Start an Ostern 2022 hatten die Sängerinnen und Sänger ein erfolgreiches Debüt mit der Messe von Charles Gounod gefeiert. Der nächste feierliche Anlass stand bald darauf an – das 25. Priesterjubiläum von Pfarrer Karl Heinz Reitberger. Er hatte die Gründung des Chores tatkräftig unterstützt. Mit der kleinen Orgelsolomesse von Joseph Haydn umrahmte der Zegos-Chor den Festgottesdienst zur Verabschiedung des langjährigen Pfarrers.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

