Petersdorf

12:15 Uhr

Die Tante soll hochleben – aber nicht mehr lange

Schockierte Gesichter auf der Bühne: Tante Paula verkündet, dass sie künftig alljährlich ihren Geburtstag mit ihren Neffen und Nichten feiern möchte, und auch, was diese an Geschenken mitzubringen haben, wenn sie einmal erben möchten.

Plus In „Da kahle Krempling“ weckt eine Erbtante niedrigste Gefühle bei ihren Neffen und Nichten. Die Theatergruppe des SSV Alsmoos-Peterdorf erfreut auch mit Musik.

Von Stefanie Brand Artikel anhören Shape

Tante Paula muss weg. Zu diesem Ergebnis kommt ein Großteil der Akteure in Peter Landstorfers Stück „Da kahle Krempling“, mit dem die Theatertruppe des SSV Alsmoos-Petersdorf am Wochenende Premiere feierte. Mit dem Gedanken, dass die mutmaßlich steinreiche Erbtante bald das Zeitliche segnen solle, spielen ihre Nichten und Neffen bereits am Ende des ersten Aktes.

Tante Paula (gespielt von Liane Oswald) macht es dem Nachwuchs auch nicht ganz leicht. Pünktlich zu ihrem 70. Geburtstag offenbart sie, dass sie künftig nicht nur alle fünf Jahre, sondern jedes Jahr ihren Geburtstag feiern möchte. Wer als Erbin oder Erbe berücksichtigt werden will, muss ein Kuvert mit Goldmark als Präsent mitbringen – 70 Goldmark im ersten Jahr, 140 Goldmark im zweiten Jahr, 280 Goldmark im dritten Jahr und so weiter. Die Reaktionen auf diese Forderung fallen zunächst ganz unterschiedlich aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen