Petersdorf

12:00 Uhr

Freitags geht's in Petersdorf und den Ortsteilen zum Schafkopf

Plus Vier Freitage dauert die Schafkopf-Wirtshaustour in der Gemeinde Petersdorf. Für Anfänger gibt es sogar eine Schafkopf-Schule. So verlief der Auftakt.

Von Inge von Wenczowski Artikel anhören Shape

Blaue, Fehlfarbe oder ein Wenz beim Kartenspiel? Wem das und viele andere Ausdrücke völlig fremd sind, der ist bei der Schafkopf-Wirtshaustour mit Schafkopfschule im Gemeindebereich Petersdorf bestens aufgehoben. An vier Abenden gibt der Verein Ortszeit Interessierten die Möglichkeit, sich in das Regelwerk und die Finessen des bayerischen Kultspiels einführen zu lassen. Den Anfang machte eine Schafkopfrunde im Schützenheim in Axtbrunn.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen