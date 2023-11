Hundehalter in der Gemeinde Petersdorf müssen höhere Steuern zahlen

Plus Die Hundesteuer in der Gemeinde Petersdorf steigt. Über die Erhöhung wird im Gemeinderat kontrovers diskutiert. Vor allem, als es um Kampfhunde geht.

Wie viel Hundesteuer müssen Hundehalter und Besitzer von Kampfhunden in Zukunft bezahlen? Darüber wurde im Petersdorfer Gemeinderat länger diskutiert. Es gab durchaus unterschiedliche Ansichten.

Bis dato hat die Gemeinde Petersdorf 25 Euro pro Hund erhoben, 400 Euro wurden je Kampfhund fällig. Nun werden 35 Euro pro Hund und 650 Euro pro Kampfhund fällig. Aktuell leben 120 Hunde im Gemeindegebiet, zwei Tiere sind steuerermäßigt, Kampfhunde gibt es nicht.