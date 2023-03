Kita-Gebühren im Kinderhaus in Alsmoos steigen ab September

Plus Das Defizit des Kindergartens in der Gemeinde Petersdorf soll um knapp 80.000 Euro sinken. Das müssen die Eltern künftig mit höheren Beiträgen bezahlen.

Zur Anpassung der Elternbeiträge im Kinderhaus St. Johannes Baptist Alsmoos fiel in der Februar-Sitzung des Petersdorfer Gemeinderats keine Entscheidung. Gemeinderat Benjamin Brandner merkte an, dass die vorgelegten Gebühren nicht denen entsprachen, die das Gremium in der Januar-Sitzung ausführlich diskutiert habe. Er hätte sich dafür eine Erklärung gewünscht. Nun habe der Träger die Gebühren entsprechend nachgearbeitet, erklärte Petersdorfs Bürgermeister Dietrich Binder. Final beschlossen die Räte nun, dass die neuen Elternbeträge ab dem 1. September 2023 gelten sollen. Sie erhoffen sich so eine Reduzierung des prognostizierten Defizits um gut 78.000 Euro.

Die Krippenbeiträge steigen von 139 auf 160 Euro bei einer Buchungszeit von drei bis vier Stunden und von 199 auf 240 Euro bei einer Buchungszeit von acht bis neun Stunden. Die Kindergartengebühren steigen von 89 auf 102 Euro bei einer Buchungszeit von drei bis vier Stunden und von 129 auf 152 Euro bei einer Buchungszeit von acht bis neun Stunden. Die Hortbeiträge steigen von 52 auf 65 Euro bei einer Buchungszeit von ein bis zwei Stunden und von 72 auf 93 Euro bei einer Buchungszeit von fünf bis sechs Stunden. On top kommen weitere zehn Euro Spiel- und Getränkegeld.

Am Samstag wird in Petersdorf aufgeräumt

Im Zuge der Bekanntgaben berichtete Binder von diversen Aktionen in der Gemeinde, die zeigen, wie lebendig es aktuell zugeht. Am kommenden Samstag, 25. März, findet ein Aktionstag unter dem Motto „saubere Landschaft“ in allen Ortsteilen statt. Der Treffpunkt ist jeweils um 9 Uhr. Zum Seniorentreffen kamen zwischen 70 und 75 Bürgerinnen und Bürger und auch die neuen Jugendräume nehmen Gestalt an. In Kürze werde in einem Raum der Grundschule Flötenunterricht für Kinder angeboten. Zudem seien die Parkplätze an der Schule hergestellt und das Tor am Alsmooser Spielplatz fertiggestellt worden.

Schafkopftour in Petersdorf kommt bestens an

Robert Brandner berichtete als Sprecher des Vereins Ortszeit von der Schafkopftour, die derzeit veranstaltet wird und richtig gut ankomme. Im Schimmelwirt sei jeder Platz besetzt gewesen, am Freitag treffe man sich beim SSV. In einer Wirtschaft sei das Schafkopfen besonders „griabig“, erklärte Brandner. Doch auch im Gemeindezentrum, im Schulungsraum der Feuerwehr, stieß das Angebot auf große Resonanz. Da das Angebot alle anspreche – die Teilnehmerinnen und Teilnehmer seien zwischen 18 und 89 Jahre alt – werde es sicherlich in irgendeiner Form weitergeführt, versprach Brandner.

