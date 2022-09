So kommen die Straßenbauarbeiten im Petersdorfer Gemeindegebiet voran

Stromkabel für Aichacher, Von-Schaezler- und Fichtenstraße, Asphalt für die Eichenstraße. Um den Stand des Straßenbaus ging es im Petersdorfer Gemeinderat.

Die erste Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause nutzte Petersdorfs Bürgermeister Dietrich Binder dazu, um das Ratsgremium zu mehreren Themen in der Gemeinde auf Stand zu bringen – darunter mehrere Straßenbauarbeiten.

Die Asphaltierung der Eichenstraße sowie die Auftragung der Asphalt-Feinschicht im Baugebiet Alte Schule sind diese Woche geplant. Auf dem Spielplatz im Ortsteil Schönleiten wurden neue Spielgeräte aufgestellt. Nach einem Ortstermin am kommenden Montag soll entschieden werden, ob Rasen angesät oder Sand ausgebracht werden soll.

Anbieter lehnt Verlegung von Leerrohren für Breitband-Internet ab

Die Verlegung der Stromkabel im Bereich Aichacher Straße, Von-Schaezler-Straße und Fichtenstraße hat begonnen und wird noch andauern. Nötig waren diese Arbeiten der LEW, um das Stromkabelnetz in diesem Bereich zu verstärken. Die Idee, im Zuge dessen Leerrohre für die Breitbandversorgung verlegen zu lassen, konnte nicht umgesetzt werden, berichtete Binder.

Er monierte, dass monatelang im Voraus Gespräche mit der Telekom geführt worden seien, jedoch bei dem Anbieter kein Interesse an einer Verlegung der Leerrohre bestanden habe. In Eigenregie konnte die Gemeinde die Leerrohre nicht verlegen: "Die Kosten wären immens gewesen und eine Anschlussgarantie hätte es nicht gegeben."

An anderer Stelle – nämlich am Riedweg in Schönleiten – konnte im Zuge der Anbindung der neuen Wasserleitung ein Parallelrohr im Asphaltbereich gelegt werden. Das wird zwar nicht für schnelleres Internet sorgen, könnte aber gegebenenfalls den Sportplatz von Schönleiten – dort, wo das Sommerfest stattfindet – mit Strom versorgen. Bis dato mussten sich die Organisatoren stets mit Kabeltrommeln behelfen, wie Binder berichtete.

Ankoppelung an neuen Hochbehälter steht bevor

Im Grunde jedoch ist das Parallelrohr nur ein Nebenprodukt der fortschreitenden Arbeiten im Bereich der Wasserversorgung. Planmäßig und problemlos wurde die Leitung angebunden. "Die Druckprobe läuft", erklärt Binder. Nach der Wasserbeprobung können nächste Woche bereits die Hausanschlüsse gekoppelt werden. Zudem erfolgen die Restarbeiten im Tiefbau, sprich: die Entkoppelung vom alten Hochbehälter und die Ankoppelung an den neuen Hochbehälter. Die technischen Anschlüsse im Hochbehälter selbst sind fast fertig. Auch Fassade, Türen und Außenhaut des Gebäudes sind fertig, nur der Anstrich fehle noch. Die Planierung und Pflasterung des Geländes soll in den nächsten zwei bis drei Wochen erfolgen.

Lediglich einen Beschluss gibt es aus der ersten Gemeinderatssitzung zu vermelden: Einstimmig votierten die Ratsmitglieder für die Feststellung und Entlastung des Jahresabschlusses 2021 der Wasserversorgung von Petersdorf. Die Bilanzsumme belief sich auf knapp drei Millionen Euro. Festgestellt wurde ein Jahresverlust von rund 118.000 Euro, der auf die neue Rechnung vorgetragen wird. Dieser Beschluss habe nun steuerrechtliche Bewandtnis, erklärte Rathauschef Binder. Auf die Gebührenkalkulation habe dieser keinerlei Einfluss.